ABD Merkez Bankası FED gizlice para mı basıyor?

Ünlü yatırımcı Jım Rogers, ABD Merkez Bankası Fed'in üçüncü niceliksel gevşemeyi duyurmadan yeniden para basmaya başladığını iddia etti.

Hint Economic Times gazetesine konuşan Rogers, Fed'in gizlice para bastığını çünkü daha önceki niceliksel gevşeme adımlarının işe yaramadığını kaydetti.

Fed'in bu nedenle utanç duyduğunu belirten Rogers, "Fed yeniden suratına yumurta yemek istemiyor" ifadesini kullandı.

Fed'in bilançosuna bakıldığında aktiflerin arttığının görüldüğünü söyleyen Rogers, "Bu varlıklar perilerden gelmiyor" diye konuştu.

'FED ne yapacağını bilmiyor'

Fed'in para basmaya devam edeceğini, ancak bunun yanlış olduğunu belirten Rogers, Fed'in başka ne yapacağını bilmediğini söyledi. Euro Bölgesi'ne de değinen Rogers, Avrupa'nın sorunlarının artacağını öngördü.

'Avrupa'da iflas etmiş ülkeler var'

Avrupa'da fiilen iflas etmiş ülkeler olduğunu belirten Rogers, birkaç ülke dışında tüm ülkelerin borçlarının giderek arttığını kaydetti. Rogers, yüksek borç sorununun daha fazla borçla çözülemeyeceğini vurguladı.