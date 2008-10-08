ABD Merkez Bankası dayanamadı

ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Ben Bernanke, Fed'in faiz oranlarını son aylarda sabit tutmaya ilişkin pozisyonunun uygun olup olmadığını gözden geçirilmesi gerektiğini kaydederek, Merkez Bankası'nın faiz oranında indirime gidebileceğini ima etti.



Bernanke, Washington'da ekonomistlere hitaben yaptığı konuşmada, piyasalardaki kargaşanın ve son ekonomik verilerin, ''büyümeye ilişkin görünümü kötüleştirdiğini'' söyledi.



Ben Bernanke, ''bu gelişmeler ışığında Fed, politikaya ilişkin pozisyonunun uygun olmaya devam edip etmediğini gözden geçirmeli'' dedi.



Bernanke'nin bu sözleri, Fed'in 28-29 Ekim'deki toplantısında veya bunun öncesinde faiz oranını indirebileceğini ima ettiği şeklinde yorumlandı.



Fed, uzun süre indirdiği faiz oranını, enflasyon kaygısıyla hazirandan bu yana yüzde 2'de sabit tutuyor. O zamandan bu yana ekonomik ve finansal koşulların kötüleşmesinin yanı sıra rekor ölçüde yüksek giden enerji fiyatlarının yumuşamaya başlamasıyla birlikte Fed'in, faizleri yeniden indirme yönünde elinde artık daha fazla imkan olduğu yorumları yapılıyor.



Bernanke, bu yılın kalan bölümünde ve gelecek yılın başında ekonomik faaliyetin, muhtemelen düşük gideceği tahmininde bulunarak, ''son dönemde karşılaştığımız yüksek finansal kargaşa, zayıf ekonomik performansın süresini uzatabilir ve büyümeye ilişkin riskleri artırabilir'' diye konuştu.



Mevcut enflasyon rakamlarını ''çok çirkin'' olarak nitelendiren Bernanke, buna karşılık ABD'de ve dünyada yavaşlayan büyümenin, enerji ve gıda fiyatlarını yumuşatmaya devam edeceği ve dolayısıyla enflasyonun da, gelecek çeyreklerde oldukça önemli oranda yumuşayacağı öngörüsünde bulundu.



