ABD, Merkel'i de mi dinledi?

ABD'nin dinleme skandallarına bir yenisi daha eklendi.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın, Fransa'da 70 milyon telefon görüşmesini dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de telefonlarının dinlenmiş olabileceği iddia edildi.

Açıklama Almanya Hükümet Sözcüsü'nden geldi. Sözcü, Merkel'in ABD Başkanı Barrack Obama'yı telefonla arayarak iddialarla ilgili derhal açıklama talep ettiğini söyledi.

Sözcü, Alman liderin bu tür uygulamaları ‘kesinlikle kabul edilemez’ gördüğünü söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney ise yaptığı açıklamada “ABD Başbakan’ın haberleşmelerini izlemedi ve izlemeyecek” dedi.

Alman dergisi Der Spigel yıl içinde ABD'nin Almanya'daki dinleme faaliyetleri iddiasını sızan belgelere dayanarak haberleştirmişti.

Bu haberler üzerine ABD ile Almanya arasında belli bir gerilim yaşandığı iddia ediliyordu.

Fransız Le Monde gazetesi, önceki gün ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın gizli dinleme programı hakkında 10 gazeteciden oluşan özel ekibiyle son aylarda yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını açıklamıştı.

Haberde, NSA'nın sadece 10 Aralık 2012-8 Ocak 2013 tarihleri arasında Fransa'da 70 milyon telefon görüşmesini kaydettiği belirtilmişti.