ABD memnun, BM asker çekilsin istiyor

İsrail’in Gazze’de tek taraflı ateşkes ilan etmesi üzerine ABD, taraflardan, karşılıklı düşmanlığı bitirmelerini istedi. Kararla rahatlayan BM ise İsrail’den en kısa sürede askerlerini Gazze’den çekmesini istedi.



İsrail’in Gazze’de aldığı tek taraflı ateşkes kararı ABD ve BM’de yankı buldu. ABD, ateşkes kararının ilan edilmesinin ardından taraflardan karşılıklı düşmanlığı bitirmelerini talep etti. Gazze için acil insani yardım çağrısı yapan ABD, bölgede kalıcı bir ateşkesi hedeflediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, İsrail’in Gazze’de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm taraflardan düşmanca faaliyetleri derhal durdurmalarını beklediklerini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Rice, “Gazze’de istikrar ve normalleşmeyi sağlayacak, tamamıyla uyulan ve kalıcı bir ateşkes amacımız olmaya devam ediyor” dedi.



BM: 'Azkerlerini en kısa sürede çek'



Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ise ateşkes ilan edilmesiyle rahat bir nefes aldığını belirterek, İsrail’den askerlerini mümkün olan en kısa sürede çekmesini istedi.



BM Genel Sekreteri, “İsrail hükümetinin gece yarısı itibarıyla harekata son vermesi kararıyla rahatladım. Bu, İsrail askerlerinin Gazze’den tamamıyla çekilmesi için ilk adım olmalı” dedi.



Hamas’ın da roket saldırılarına son vererek üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Ban Ki-Moon,, Gazze halkı için insani yardımın geçisine öncelik verilmesi gerektiğini, BM’nin bu konuda hemen harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri, “Kalıcı çözüm, Gazze sınır geçişinin yeniden açılması ve silah kaçakçılığının önlenmesini kapsamalı” diye konuştu.



İngiltere: 'Büyük ferahlama duyduk'



İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband da yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek büyük ferahlama duyduklarını ifade etti ve Hamas’a da roket saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Yardım kuruluşlarının Gazze’ye girişine hemen izin verilmesi ve işlerini engelle karşılaşmaksızın yapabilmeleri için güvenliklerinin güvence altına alınması gerektiğini belirten Miliband, ülkesinin ateşkesi korumak için elinden geleni yapacağını bildirdi.



