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Dünya

ABD, Meksika sınırındaki göçmenlerin Covid-19 nedeniyle geri çevrilmesi uygulamasını kaldırıyor

Uygulama önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde yürürlüğe koyulmuştu

01 Nisan 2022 22:40

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, 23 Mayıs'tan itibaren Covid-19 nedeniyle Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin ülkeye kabul edilmemesine yönelik düzenlemenin uygulamasının durdurulacağını duyurdu.

ABDMeksikasınırcovid
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