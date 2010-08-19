ABD, Meksika sınırında 'muhafız' konuşlandırıyor

T24- Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Barack Obama'nın Meksika sınırında güvenliği artırmaya yönelik çabaları kapsamında Kaliforniya eyaletine yüzlerce sınır muhafızı gönderdi.

Eyalette konuşlandırılan sınır muhafızları Eylül ayından itibaren göreve hazır olacak.

BBC'de yer alan habere göre, Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, sınır muhazıflarının Amerikan halkının güvenliğini korumak için görev yapacağını söyledi.

Önümüzdeki aydan itibaren ABD'nin dört eyaletinde toplam 1200 muhafız, sınır görevlilerine yardımcı olacak.

Sınır güvenliğine 600 milyon dolar daha harcanmasın öngören bir yasa tasarısı geçen hafta ABD Senatosu'nda onaylanmıştı.

Yeni yasa, yeni sınır muhafızlarının yanı sıra 250 göçmenlik, 250 de gümrük yetkilisinin görevlendirilmesini öngörüyordu.

Yasayla ayrıca ABD-Meksika sınırı havadan insansız uçaklarla da denetlecek.

Obama'ya 'kaçak göçle mücadele çağrıları' artıyordu

ABD'de son dönemde Başkan Barack Obama'ya, ülke sınırlarını uyuşturucu ve insan kaçakçılarıyla kaçak göçmenlerden koruması yolunda çağrılar artıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 12 milyon kişinin kaçak olarak yaşadığı sanılıyor.

Bu kişilerin çoğu ülkeye güneydeki Meksika sınırından giriş yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi en çok tartışılan konulardan biri de kaçak göçle mücadele.

Sınırdan kaçak göç özellikle Arizona ve Florida gibi sınır eyaletlerinde tartışmalı bir konu.

Bu eyaletler göçle mücadele için kendi sıkı önlemlerini uygulamaya çalışıyor.

Alınan önlemler çoğu zaman tartışma yaratırken, göçmenlik ve istihdam ara seçimlerde pek çok eyalette belirleyici bir konu olmaya aday.