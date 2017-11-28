“ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya karşı” davasında ilk oturumun tutanakları

Çeviri - Gonca Tokyol

Yaklaşık 2 yıldır devam eden ve Türkiye-ABD arasındaki gerilimin en önemli başlıklarından biri olan “eski Zarrab, yeni Atilla” davasının görülmesine, dün gerçekleştirilen jüri seçimiyle başlandı. Davanın eski sanığı İranlı işadamı Reza Zarrab’ın isminin dava sırasında herhangi bir şekilde bahsi geçebilecek tüm şahıs ve şirket isimlerini içeren listede yer almasıyla birlikte davanın adı da değiştirildi ve “ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya karşı” oldu.

Davanın tek sanığının eski Halkbank Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olduğunu söyleyen Robert Berman, jüri üyelerine yaptığı konuşmada, konuyla ilgili olarak, “Bu dava, ‘ABD, Mehmet Hakan Atilla’ya karşı’ olarak isimlendirilmiştir. Sanık Bay Atilla, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşıdır ve bu duruşmadaki tek sanıktır. Duymuş olabileceğiniz gibi, Bay Atilla’yla aynı ya da benzer suçlamalar yöneltilen başka kişiler de vardır, ancak bu davada sizin önünüzde yargılanmayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Jüri üyelerine dağıtılan ve dava sırasında herhangi bir şekilde bahsi geçebilecek tüm şahıs ve şirket isimlerini içeren listeyle ilgili de açıklamalarda bulunan hâkim Berman, şunları söyledi:

“Bu davada, duruşma süresince isimleri geçebilecek olası tanıkların isimlerini okuyacağım ve 10 sayfalık listeyi dağıtacağım. Nerede çalıştıklarını, ülkelerini ya da hangi ülkede ikamet ettiklerini belirteceğim. Bir ismi dile getirmiş olmam, bu davanın iki tarafına da o kişiyi tanık olarak çağırmaları konusunda herhangi bir sorumluluk yüklemez. Gerçekte, bu kişilerin bazıları ifade vermeyebilir ve isimleri geçmeyebilir. Yine de sizlere bu kişi ya da kurumların herhangi birini tanıyıp tanımadığınızı, herhangi bir anlaşmanızın olup olmadığını ya da tanıyan başka kişilerle temas edip etmediğinizi soracağım.”

27 Kasım’daki oturumda jüri heyetinin 12 asıl, 6 yedek üyesinin seçildiği ve olası tanık listesinin dağıtıldığı davanın 3-4 hafta sürebileceği belirtiliyor. Bugünkü duruşma ise yerel saatle 09.15’te (TSİ 17.15) başlayacak. İlk oturumun tutanaklarının İngilizce tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Listede İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, eski ve mevcut bakanlar Efkan Ala, Berat Albayrak, Ali Babacan, Egemen Bağış, Mehmet Zafer Çağlayan ve Muhammer Güler’in isimleri de yer aldı. Aynı zamanda eski bakanların oğulları, eski danışmanları ve oğullarının çalışanları “olası tanık” listesinde jüri üyelerine iletildi.

Olası tanıklar listesinde yer alan ve Türkiye’yle bağı bulunan isimler şöyle:

Funda Afacan (BGC Partners çalışanı)

Hall İbrahim Akkara (Eski Türk güvenlik güçleri çalışanı)

Kazım Aksoy (Eski Türk güvenlik güçleri çalışanı)

Laser Aktürk (Türk işadamı)

Efkan Ala (Eski Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski İçişleri Bakanı)

Haha Ahmet Alacaci (Türk işadamı)

Selin Alakustekin (Eski Halkbank çalışanı)

Berat Albayrak (Türk Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı)

Hüsamettin Altınbaş (Türk işadamı)

Selami Altınok (Eski Türk güvenlik güçleri çalışanı)

Fatma Aslan (Süleyman Aslan’ın eşi)

Süleyman Aslan (Eski Halkbank Genel Müdürü)

Murat Atasay (Hakan Atilla’nın arkadaşı)

Ekrem Aydemir (Türk savcı)

Elif Aydın (Halkbank çalışanı)

Hakkan Aydoğan (Halkbank çalışanı)

Ali Babacan (Eski Başbakan Yardımcısı)

Egemen Bağış (Eski AB İlişkileri Bakanı)

Levent Balkan (Eski Halkbank çalışanı)

Fatih Bardakçı (Halkbank çalışanı)

Rüçhan Bayar (Türk işadamı)

Hakan Bayraktar(Türk işadamı)

Umut Bayraktar (Türk işadamı)

Bülent Bulut (FBI dil uzmanı)

Salih Kaan Çağlayan (Mehmet Zafer Çağlayan’ın oğlu)

Mehmet Şenol Çağlayan (Mehmet Zafer Çağlayan’ın kardeşi)

Mehmet Zafer Çağlayan (Eski Ekonomi Bakanı)

Osman Zeki Canıtez (Eski BDDK denetçisi)

Murat Cesurtürk (Türk işadamı)

Murat Çetinkaya (İstannbul Borsası CEO’su)

Nesters Zarei Deniz (İranlı-Türk işkadını)

Can Dündar (Türk gazeteci)

Özgür Eker (Türk bankacılık yetkilisi)

Bilal Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu)

Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı)

Emir Eroğlu (Türk işadamı)

Serdar Fadıllıoğlu (Halkbank çalışanı)

Adem Gelgeç (Türk işadamı)

Fethullah Gülen (Gülenci hareketin kurucusu)

Barış Güler (Muammer Güler’in oğlu)

Fatih Güler (Halbank çalışanı)

Muammer Güler (Eski İçişleri Bakanı)

Ebru Gündeş (Türk pop yıldızı, Reza Zarrab’ın eşi)

Abdullah Happani (Türk işadamı)

Bilal Happani (Türk işadamı)

Cemalettin Happani (Türk işadamı)

Erol Happani (Türk işadamı)

Mehmet Happani (Türk işadamı)

Turgut Happani (Türk işadamı)

Emin Hayyam (Türk işadamı)

Mustafa Doğan İnal (Türk avukat)

Orhan İnce (Eski Türk güvenlik güçleri çalışanı)

İrfan Işıkgün (Türk işadamı)

Kamelia Jamshidy (Türk işkadını)

Kasra Jamshidy (Türk işadamı, Kamelia Jamshidy’nin kardeşi)

Emre Kalban (Türk işadamı)

Celal Kara (Eski Türk savcı)

Vefa Karakurdu (Türk güvenlik güçleri)

Özgür Karaman (Halkbank çalışanı)

Onur Kaya (Mehmet Zafer Çağlayan’ın eski asistanı)

Mustafa Behçet Kaynar (Mehmet Zafer Çağlayan’ın eski asistanı)

Ebru Atamar Kılınç (Hakan Atilla’nın arkadaşı)

Salih Koç (Türk yardım vakfı çalışanı)

Mehta ERkut Kocabaş (Halkbank çalışanı)

Hüseyin Korkmaz (Eski Türk polisi)

Muacet Korkmaz (Eski Türk gümrük çalışanı)

Zafer Korkmaz (Hakan Atilla’nın arkadaşı)

Umut Kovancı (Hakan Atilla’nın arkadaşı)

Murat Kul (Hakan Atilla’nın arkadaşı)

Abdurrahman Nemeoğlu (Türk işadamı)

Aykut Okumuş (Türk işadamı)

Nurullah Okur (Hakan Atilla’nın arkadaşı)

Huhns Okuran (Eski Goldman Sachs/Deutsche Bank çalışanı)

Zekeriya Öz (Eski Türk savcı)

Abdurrahman Özbek (Halkbank çalışanı)

Yücel Ozcii (Türk işadamı)

Özgür Özdemir (Türk işadamı)

Ahmet Murat Öziş (Türk işadamı)

Süleyman Özkök (Hakan Atila’nın arkadaşı)

Elvan Öztabak (Halkbank çalışanı)

Mohammedsadegh Rastgarshishegh (Türk işadamı)

Francis J. Ricciardone (ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi)

Gökhan Rona (Türk işadamı)

Binnur Sarı (Halkbank çalışanı)

Turkey Sargın (Türk işadamı=

Yakup Saygılı (Eski Türk emniyet görevlisi)

Mehmet Şimşek (Maliye Bakanı)

Hakan Sıralı (Türk Emniyet görevlisi)

Had Khabbaz (Türk işadamı)

Behram Tamimi (Türk işadamı)

Shahram Tamimi (Türk işadamı)

Ali Fuat Taşkesenoğlu (Eski Halkbank Genel Müdürü)

Seyit Ahmet Taymaz (Halkbank çalışanı)

Yasin Topçu (Eski Türk emniyet görevlisi)

Hikmet Tüner (Barış Güler’in çalışanı)

Sümeyra Tüzüner (Türkçe çevirmen)

Mehmet Akif Üner (Eski Türk emniyet görevlisi)

Aykut Ürel (Halkbank çalışanı)

Veysi Uzunkaya (İl Ticaret Müdürü)

Olcay Yağcı (Hakan Atilla’nın arkadaşı)

Şeyda Yıldırım (Türk avukat)

Selami Yıldız (Türk emniyet görevlisi)

Afife Muge Yılmaz (Halkbank çalışanı)

Turhan Yılmaz (Türk işadamı)

Mete Yüksel (TEB Yatırım çalışanı)

Habibollah Zarei (İranlı-Türk işadamı)

Hossain Zarrab (Reza Zarrab’ın babası)

Muhammed Zarrab (Suç ortağı zanlısı)

Reza Zarrab (Suç ortağı zanlısı)