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Dünya

ABD medyası: Zarrab itirafçı oldu

Nafiz Albayrak / New York, 17 Kasım (DHA) - ABD medyası, New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliğine başladığını öne sürdü

17 Kasım 2017 10:34

Nafiz Albayrak / New York, 17 Kasım (DHA) - ABD medyası, New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın savcılıkla işbirliğine başladığını öne sürdü.
ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından NBC, bu iddiayı soruşturma konusunda \"bilgi sahibi olan iki kaynağa\" dayandırdı.
\"Savcılık, Zarrab’dan Türkiye hükümeti ile görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn arasındaki bağlara ilişkin bilgi talep edebilir\" denilen haberde, Zarrab’ın hapisten çıkarıldığını, ancak halen federal tutuklu olarak gözetim altında, savcılık makamı ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü.
Zarrab ile aynı davada, aynı suçlamalarla yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, dün New York\'ta yeniden yargıç karşısına çıkarken, Reza Zarrab ve avukatları duruşmaya katılmadı. 
Yaklaşık iki saat süren duruşmada, Yargıç Richard Berman, Atilla’nın hakkındaki davanın düşürülmesi ve kendi davasının Zarrab davasından ayrılması taleplerini reddetti.
Atilla, duruşma arasında DHA’nın, \"Zarrab itirafçı mı oluyor, biliyor musunuz?\" sorusunu, \"Ben öyle bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Hakkımda anlatılanlar doğru değil\" diye yanıtladı.

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