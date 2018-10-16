ABD medyası: Suudiler itiraf etmeye hazırlanıyor

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Ekim (DHA) - ABD medyası, Suudi Arabistan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında öldüğünü itiraf etmeye yönelik bir rapor hazırladığını öne sürdü.

ABD’de değişik yayın organlarında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan yönetiminin, Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın, İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasında sorgu sırasında ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğünü itiraf etmeye hazırlandığı belirtildi. Adı açıklanmayan yetkililere dayandırlan haberlerde, Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında öldürülmesi ile ilgili olarak, \"Kaşıkçı operasyonu yetkililerin bilgisi ve onayı olmadan, şeffaflıktan yoksun olarak gerçekleşti. Kaşıkçı, sorgulama sırasında yanlışlıkla öldü. İlgili kişiler hakkında soruşturma başlatılacak\" şeklinde bir açıklama yapacağı iddia edildi.

Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Kaşıkçı’nın, 2 Ekim\'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girişi kamera kayıtları ile saptanırken, binadan çıktığını gösteren bir kanıta ulaşılmadı. Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.