ABD medyası "Putin'in elinde Trump'ın seks kaseti var" iddiasını konuşuyor

Rusya, Amerikan medyasında yer alan, Rus istihbarat servislerinin ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "uygunsuz davranışları" hakkında bilgi sahibi olduğu iddialarını "ucuz roman" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu yöndeki haberlerin, ABD-Rusya ilişkilerine zarar verme çabasıyla yapıldığını söyledi.

ABD'de önce CNN televizyonunda, daha sonra da New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Rusya'nın elinde, Trump'ın bazı seks işçileriyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüler ve iş hayatı hakkındaki "zarar verici" bilgiler olduğu iddia edilmişti.

Bu yönde bilgiler içeren istihbarat raporunun iki sayfalık özetinin Trump'ın yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama'ya ve istihbarat komisyonlarında görevli bazı Kongre üyelerine de gösterildiği öne sürülmüştü.

Raporda yazdığı belirtilen iddialar arasında, seçim kampanyası sırasında Trump ile Moskova'nın gizlice iletişim içinde oldukları ve Rusya'nın Trump'ı "en az 5 yıldır desteklediği" iddiası da var.

Suçlamaların bir kısmının eski bir İngiliz istihbaratçısının derlediği kayıtlardan oluştuğu, bu istihbaratçının ABD istihbarat yetkilileri tarafından "güvenilir" bulunduğu belirtiliyor.

Tüm bu iddialar henüz resmi kaynaklarca doğrulamış değil.

Donald Trump ise hakkındaki son iddiaları Twitter sayfasından yaptığı açıklama ile yalanladı. Trump açıklamasında, "YALAN HABERLER - TAMAMEN SİYASİ CADI AVI" ifadelerini kullandı.

Trump bugün bir basın toplantısı da düzenleyerek hakkındaki iddialara yanıt verecek.

Geçen haftalarda, ABD istihbarat servisleri seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti'nin e-postalarının hacklenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuş, Rusya iddiaları yalanlamıştı.

İstihbarat servisleri, emrin seçimleri Trump'ın kazanması için Kremlin'den geldiğini söylemişti.

Donald Trump ise iddiaları reddetmiş ve Rusya ile iyi ilişkileri desteklemeyenleri "ahmaklar" şeklinde nitelendirmişti.

Trump 9 gün sonra yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olarak göreve başlayacak.