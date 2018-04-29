ABD medyası: Obama, 10 Kasım'da Trump’ı Flynn konusunda uyardı

Eski ABD Başkan Barack Obama'nın halefi Donald Trump'ı, emekli Korgeneral Michael Flynn'i ulusal güvenlik danışmanı olarak atamaması konusunda uyardığı bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesi Obama'nın bu uyarıyı, Trump'ın seçimi kazanmasından iki gün sonra yaptığını, yeni başkanın ise daha sonra bu uyarıyı gözardı ettiğini yazdı.

Gazete haberini, adlarını açıklamadığı Obama yönetiminden iki eski yetkiliye dayandırdı.

Haberde Obama'nın 2014'te Flynn'i, Savunma İstihbarat Dairesi Direktörlüğü görevinden aldığı da hatırlatıldı.

Amerikan CNN televizyonu ise konuyla ilgili haberinde, Obama'nın kaygılarının Flynn'in eski görevindeli performansından çok Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili olarak yürütülen soruşturmadan kaynaklandığını bildirdi.

Donald Trump, Michael Flynn'i Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamış, Flynn ise bu görevde sadece bir aydan az bir süre kalabilmişti.

Daha önce Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirten Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, iki ay önce ABD Adalet Bakanlığı'na sundukları belgelerde, geçmişte 'Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarına olabilecek lobi faaliyeti yürüttüklerini' kabul etmişlerdi.

ABD'de eski Adalet Bakanı Vekili Sally Yates, Rusya ile Trump ekibinin bağlantılarına yönelik iddialar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Senato Adalet Alt Komitesi'nde ifrade verecek.

Sally Yates'in de Trump yönetimini, Rusya ile bağlantılarından dolayı Flynn hakkında önceden uyardığı sanılıyor.

Trump, nüfusunun çoğu Müslüman olan 7 ülkeye giriş yasağını içeren ve ülkesinin dört bir yanında protestolara neden olan başkanlık kararnamesinin "yasal olarak problemli" olduğunu söyleyen Yates'i görevden almıştı.