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ABD Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı: PYD'ye verilen destek konusundaki rahatsızlık iletildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

10 Ocak 2018 21:42

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Dün gece ise İran ve Rusya'nın temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık durumuna yönelik gerçekleşen ihlaller değerlendirilmişti. 

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmenin, ABD’nin PYD'lilere silahlı eğitim vermesi konusunda olduğu belirtildi.

Kosnett'e PYD'ye verilen destek konusundaki rahatsızlık iletildi.

PYD'nin, ABD'nin desteğiyle ordu kurmaya hazırlandığı iddia iddia edilmişti.

ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında IŞİD'in büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen PYD'in desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, IŞİD'in canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu.

Anlaşma uyarınca 12 gözlem noktası bulunuyor

Astana’da Rusya ve İran ile varılan uzlaşma uyarınca muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde çatışmasızlığı izlemek için Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.

Türkiye’nin halihazırda üç gözlem noktası oluşturduğu ve yaklaşık 500 askerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtiliyor. Esad rejimi son günlerde İdlib’in güneyinde kuzeye doğru bir operasyon başlatmış, buna İranlı milislerin karadan Rusya’nın da havadan destek verdiği belirtilmişti.

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