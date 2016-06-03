ABD Mare'de Suriyeli muhaliflere havadan silah yardımı yaptı

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Irak Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) çatışan muhalif gruplara havadan silah ve mühimmat yardımı yaptığı açıklandı.

Reuters haber ajansına ismini vermeden konuşan muhalif gruplardan birisinin komutanı, Mare'ye havadan silah desteği verildiğini söyledi.

Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Mare'deki komutan Reuters'a, "Durum kötüye gidiyordu. Müttefikler mühimmat yolladı" dedi.

Muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de havadan yapılan silah yardımını teyit etti.

Reuters, ABD'nin ilk kez içinde YPG'yi de barındıran Suriye Demokratik Güçleri dışında bir gruba havadan silah desteği verdiğini söylüyor.

Son haftalarda IŞİD Mare ve çevresinde düzenlediği saldırılarla muhalif grupların geri çekilmesine neden olmuş ve bu grupların 'Azez koridoru' olarak da bilinen Türkiye üzerinden geçen ikmal yolarını kesmişti.

IŞİD'in saldırıları sürüyor

IŞİD haftasonunda Mare'ye sürpriz bir saldırı başlatmış ve kenti almak için tankların yanı sıra bomba yüklü araçlar kullanmıştı.

Örgütün henüz kente giremese de, çevredeki küçük yerleşim yerlerini ele geçirdiği ve Mare'yi kuşattığı ifade ediliyor. Bölgede şiddetli çatışmaların da devam ettiği belirtiiyor.

Birleşmiş Milletler, Mare'de on binin üzerinde sivilin insanın mahsur kalmış olabileceğini ifade etmişti.

Mare'de 15 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.