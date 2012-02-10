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Dünya

ABD, Maldivler'in yeni hükümetini tanıdı WASHINGTON (A.A)

10 Şubat 2012 00:10

-ABD, Maldivler'in yeni hükümetini tanıdı WASHINGTON (A.A) - 09.02.2012 - ABD'nin, Maldivler'de Muhammed Vahid Hasan liderliğindeki yeni hükümeti tanıdığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, bir gazetecinin, ''ABD, yeni hükümeti Maldivler'in meşru hükümeti olarak görüyor mu?'' şeklindeki sorusuna ''Evet'' yanıtını verdi. Maldivler'de önceki gün istifa eden eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Naşid'in önceki gün görevini devretmesiyle devlet başkanı olan eski yardımcısı Muhammed Vahid Hasan, ülkede ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunmuş, Naşid'i devirmek için darbe düzenlendiği iddialarını ise yalanlamıştı. Muhammed Naşid, 300 bin nüfuslu ada ülkesinde 30 yıllık otokratik yönetimin ardından 2008 yılında demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı olmuştu.

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