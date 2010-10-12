ABD mahkemesinden Uzan'ı üzecek karar

T24 - Libananco'nun 20 milyar $ tazminat hayalini karartacak haber New York Bölge Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme şirketin Uzanlar'ın kirli işlerini yaptığı hükmüne vardı. Tahkimde Türkiye'nin eli güçlendi.







2003'te el konulan Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik hisselerinde, Libananco şirketine zarara uğrattığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti hakkında 10.1 milyar dolarlık tahkim davası açan Uzan Aile'sine New York'tan üzücü bir haber geldi. Motorola ve Nokia'nın Uzan'a açtığı davaları görüşen New York Güney Bölgesi Mahkemesi, 27 Eylül'de yapılan duruşmada Cem Uzan'ın Libananco'nun tek sahibi olduğu, şirketi yargıdan kaçmak için kurduğu ve şirket üzerindeki hakimiyetini dolandırıcılıkta kullandığı hükmüne vardı. Mahkeme, Libananco'nun varlık transferi ve devrine de tedbir koydu. Kararın, Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Mahkemesi'ndeki (ICSID) davada Türkiye'nin elini güçlendirmesi bekleniyor.



'Bağlantım yok' demişti

Enerji Bakanlığı 2003 yılında Uzan Grubu'na ait ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerine el koydu. Bunun üzerine Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösterdiğini açıklayan Libananco şirketi 2006 yılında ÇEAŞ ve Kepez'e ortak olduğunu ve el koyma kararıyla mağdur edildiğini iddia ederek Türkiye aleyhine Amerika merkezli Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Mahkemesinde (ICSID) dava açtı. Libananco şirketi davada Enerji Bakanlığı'ndan el koyma işlemi nedeniyle uğradığı zarar için 10.1 milyar dolar talep ediyor. Ancak davanın aleyhte sonuçlanması halinde Türkiye'nin ödemesi gerekecek tazminatın 6 yıllık faiziyle birlikte 20 milyar doları aşabileceği belirtiliyor. Uzan Ailesi önce Çukurova ve Kepez'de yüzde 60 hissesi olduğu iddia edilen Libananco ile ilişkisi olmadığını açıkladı. Ancak daha sonra hem Cem hem de Hakan Uzan'ın şirketin yönetiminde olduğu belirtilmişti. Davanın son duruşması mart ayı ortasında Fransa'nın Başkenti Paris'te görüşülmüş ve Uzan Ailesi'nin ifadeleri alınmıştı. ICSID'ın Libananco Davası'nda bu yılın sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor.



Kara kutu çözülmüştü

Enerji Bakanlığı,Paris'te yapılan çapraz sorgulamalarda Uzan Ailesi'nin kara kutusu olarak adlandırılan Ali Cenk Türkkan'ı çözmüştü. 17 saat ifade veren Türkkan, ÇEAŞ ve Kepez Elektrik AŞ'den Libananco'ya hisse devri yapıldığını iddia etmişti.

