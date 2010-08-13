-ABD MAHKEMESİNDEN TUHAF KARAR WASHINGTON (A.A) - 13.08.2010 - ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan temyiz mahkemesi, eyaletteki devlet okullarının müfredatından, 1915 olaylarına ilişkin Türk görüşlerinin çıkarılmasının anayasaya aykırı olmadığı yönünde karar aldı. Federal temyiz mahkemesi, Massachusetts eyaleti müfredat rehberinden, 1915 olaylarına ilişkin Türk tarafının görüşlerinin çıkartılmasının, ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğüne ilişkin ''Birinci Tadilatı''na aykırı olmadığına hükmetti. Böylece, bu konuda alt mahkemenin daha önce aldığı kararı Ermenilerin talebi doğrultusunda onaylayan mahkeme, kararında, ''Müfredat rehberinin, bir kütüphane kitabından ziyade, müfredatın parçasını oluşturan bir kitapçık olduğunu, bu nedenle 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına karşı çıkan görüşlerin müfredattan çıkartılmasının öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmediğini'' savundu. ATAA, 1915 olaylarına ilişkin Türk görüşlerinin eğitim müfredatında sansürlenmesine karşı Massachusetts'te dava açmış, geçen yıl bölge mahkemesinin verdiği aleyhteki kararı da temyize götürmüştü. Davada ATAA'yı temsil eden avukat Harvey Silverglate, kararla ilgili açıklamasında, mahkemenin kararına katılmadıklarını belirterek, müfredat rehberinden Türk görüşlerinin çıkartılmasının devlet sansürü anlamına geldiğini ve öğrencilerin iki tarafın da bakış açısını görmesini engellediğini kaydetti.