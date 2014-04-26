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ABD mahkemesi kararı verdi, Çukurova'ya Turkcell hisselerini geri alma yolu açıldı

New York 2. Temyiz Mahkemesi, Çukurova Holding'in ABD'deki malvarlıklarının dondurulması kararını bozdu. Çukurova Holding'e Turkcell hisselerini geri alma yolu açıldı

26 Nisan 2014 12:27

New York 2. Temyiz Mahkemesi, İsviçre Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin hükme bağladığı Çukurova Holding'in Turkcell'in satışıyla ilgili İsveç telekom operatörü TeliaSonera'ya 932 milyon dolarlık tazminatın ABD'deki malvarlıklarının dondurulması yoluyla ödenmesi kararını bozdu.

Yabancı yatırımlarla ilgili anlaşmazlıklara bakan Cenevre merkezli İsviçre Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Turkcell'in 2005 yılında TeliaSonera'ya satışı sonrası hisse devrinin yapılmaması üzerine başlayan süreçte Çukurova Holding'in İsveç firmasına 932 milyon dolar tazminat ödemesini hükme bağlamıştı.

 

Alt mahkemenin kararını bozdu

 

İsviçre Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin verdiği karara dayanarak alacaklarını tahsil etmeye çalışan TeliaSonera'nın başvurusu üzerine geçen yıl, alt mahkeme konumundaki ABD Yerel Mahkemesi, tahkim makamının tayin ettiği tazminat ödeninceye kadar Çukurova Holding'in malvarlığını dondurma kararı almıştı. New York 2. Temyiz Mahkemesi, Teliasonera'nın talebini Çukurova Holding'in ABD'de kayda değer bir mal varlığının bulunmaması gerekçesiyle alt mahkemenin kararını bozarak reddetti.

 

ABD bölümü sona erdi

 

New York 2. Temyiz Mahkemesi'nin bugün aldığı kararla Turkcell'in ortakları arasında bir süredir yaşanan hisse anlaşmazlığının, Çukurova Holding'in malvarlıklarının dondurulmasını ve söz konusu tazminatın ülke içerisindeki kaynaklar kullanılarak ödenmesini içeren ABD bölümü sona ermiş oldu. Kararın ardından Çukurova Holding'in Turkcell hisselerini yeniden geri alma yolu açılmış oldu. Karardan sonra Çukurova Holding, 60 gün içerisinde Turkcell'in kontrolünü sağlayacak ihtilaflı hisseleri yeniden satın alabilecek.

 

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