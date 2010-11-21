ABD, Machu Picchu eserlerini iade edecek

T24 - Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, Amerikan Yale Üniversitesi ile İnka tapınağı Machu Picchu'dan kaçırılan binlerce arkeolojik eserin iadesine ilişkin anlaşma imzalandığını duyurdu.



Peru Devlet Başkanı Alan Garcia televizyondan yaptığı kısa açıklamada yaklaşık bir asırdır Yale Üniversitesi'nin elinde bulunan eserlerin iadesi için yıllardır süren görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Devlet Başkanı eserleri Machu Picchu'daki keşfin yüzüncü yılı olan 2011'de geri alacak olmalarının büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Anlaşma uyarınca Yale Üniversitesi, 1912 ile 1916 arasında Amerikalı kaşif Hiram Bingham tarafından Peru'dan götürüldüğü belirtilen; seramikler, çömlekler, süslemeler ve kemiklerden oluşan binlerce parçayı geri verecek.



