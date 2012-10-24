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Dünya

ABD Lübnan'da yeni hükümet istiyor

ABD, Lübnan'da 'Suriye etkisinden uzak' yeni bir hükümet kurulmasını istediğini açıkladı

24 Ekim 2012 22:12

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cuma günü düzenlenen bombalı saldırıda İstihbarat Şefi Vissam el Hasan dahil 8 kişinin ölmesinin ardından Hizbullah destekli hükümete istifa baskısı sürüyor.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, “Suriye’deki istikrarsızlığın ihracı Lübnan’ın güvenliğini hiç olmadığı kadar tehdit ediyor. Bu tehdide karşı koyacak bir hükümet olması Lübnan halkının elinde” dedi.

Lübnan’da iktidar boşluğu görmek istemediklerini kaydeden Nuland, “Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman yeni hükümetrin kurulması için taraflara görüşüyor. Bu süreci destekliyoruz” diye konuştu. AB Dış Politika Şefi Catherine Ashton da bazı kesimlerin dikkatleri bölgedeki durumda uzaklaştırmak için Lübnan’ı karıştırmaya çalıştığını söyledi.

Başbakan Becib Mikati, Cumhurbaşkanı Süleyman’ın istifa talebini reddettiğini ve görevine şimdilik devam edeceğini söylemişti. Muhalefet, 11 kişinin öldüğü çatışmaların patlak vermesine yol açan aldırıdan Şam’ı sorumlu tutuyor. Hükümet istifa edincekeye kadar meclis oturumlarını boykot edeceğini açıklayan muhalefetteki 14 Mart Hareketi, yeni hükümetin kurulması için barışçıl gösteriler düzenleyeceğini duyurdu.

 

'Hizbullah’tan tepki'

 

Suriye yönetiminin müttefiki Hizbullah hareketi ise, Beyrut’taki saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kassam, olayın bazı Hizbullah üyelerin,in de yargılandığı 2005’te eski Başbakan Refik Hariri’ye yönelik suikast davası kapsamında soruşturulması taleplerine karşı çıkarak “Bu Lübnan’ın istikrarını hedef alan bir saldırı ve ülke içinde soruşturulması gerek” dedi. (Beyrut/ AP-Naharnet)

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