-ABD, LÜBNAN ZİYARETİNDEN RAHATSIZ BEYRUT (A.A) - 06.10.2010 - ABD, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın gelecek hafta Lübnan'ı ziyaret etmesinin "iyi bir fikir olmadığını" bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, başkent Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın, Hizbullah gibi gruplarla işbirliği yaparak Lübnan'ın egemenliğine zarar verdiğini söyledi. Crowley, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın konuyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile görüştüğünü ifade ederek, nihayetinde Ahmedinejad'ın gezisinin Lübnan hükümetini ilgilendirdiğini kaydetti. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Lübnan medyasında yer alan haberlere dayanarak, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman'ın, Ahmedinejad'ın gezisine tümüyle karşı olmasa da, gezinin diplomatik protokola uyumluluğunu, Lübnan'ın güvenliği ve başta İsrail olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerinde yaratabileceği etkileri incelemekte olduğunu yazmıştı. Ahmedinejad'ın Lübnan ziyaretinde İsrail-Lübnan sınırının yakınına gidebileceğinin belirtilmesi, İsrail'in tepkisine yol açmıştı. İran Cumhurbaşkanı'nın 13-14 Ekimde Lübnan'ı ziyareti öngörülüyor. Bu, Ahmedinejad'ın 2005'te seçilmesinden bu yana Lübnan'a ilk ziyareti olacak. Ahmedinejad'ın programında, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cebel ile Maruun El-Ras köylerine ziyaretin de bulunduğu belirtiliyor. İsrail'in sınırlarına birkaç kilometre uzaklıkta yer alan bu köyler, İsrail ile Hizbullah arasında 2006'daki çatışmalar sırasında ağır bombardıman altında kalmış ve her iki köyde de şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.