-ABD LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (B) Grubu'nda dördüncü maçlar sona ererken, İran'ı 88-51 yenen ABD, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Grupta 4. maçlarda ABD, İran'ı 88-51, Hırvatistan, Tunus'u 84-64 ve Slovenya'da Brezilya'yı 80-77 yendi. Güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup eden Slovenya, 4. maçlar sonunda 2. sıraya yükseldi. -PUAN DURUMU- (B) Grubu'nda bugün yapılan maçlar sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: Takım O G M A Y P ------------------------------------------------ ABD 4 4 - 363 274 8 Slovenya 4 3 1 328 316 7 Brezilya 4 2 2 306 280 6 Hırvatistan 4 2 2 321 315 6 İran 4 1 3 241 302 5 Tunus 4 - 4 243 315 4 -GRUPTA SON MAÇLAR YARIN YAPILACAK- Grupta son maçlar yarın yapılacak. (B) Grubu'nda yarınki maçların programı şöyle: 16.30 ABD-Tunus 19.00 Slovenya-İran 21.30 Brezilya-Hırvatistan