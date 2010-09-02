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Spor

ABD LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 03:34

-ABD LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (B) Grubu'nda dördüncü maçlar sona ererken, İran'ı 88-51 yenen ABD, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Grupta 4. maçlarda ABD, İran'ı 88-51, Hırvatistan, Tunus'u 84-64 ve Slovenya'da Brezilya'yı 80-77 yendi. Güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup eden Slovenya, 4. maçlar sonunda 2. sıraya yükseldi. -PUAN DURUMU- (B) Grubu'nda bugün yapılan maçlar sonunda puan tablosu şu şekilde oluştu: Takım       O     G      M    A       Y       P      ------------------------------------------------ ABD         4     4      -    363     274     8 Slovenya    4     3      1    328     316     7 Brezilya    4     2      2    306     280     6 Hırvatistan 4     2      2    321     315     6 İran        4     1      3    241     302     5 Tunus       4     -      4    243     315     4 -GRUPTA SON MAÇLAR YARIN YAPILACAK- Grupta son maçlar yarın yapılacak. (B) Grubu'nda yarınki maçların programı şöyle: 16.30 ABD-Tunus 19.00 Slovenya-İran 21.30 Brezilya-Hırvatistan

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