ABD: Libya'ya her an girebiliriz

ABD Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, Libya’ya girmek üzere hazırlık yaptıklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, ABD askerlerinin Libya’ya girmek üzere hazırlık yaptığını açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Özel Kuvvetleri'nin her an Libya'ya girebileceğini söyledi.

Dunford, Libya Birlik Hükümeti ile de görüştüklerini ve ülkeyi IŞİD'in elinden kurtarmak istediklerini belirtti. ABD basınında ‘Libya'daki ABD misyonunun uzun dönemli olacağı’ belirtilirken, gönderilecek asker sayısı henüz açıklanmadı.