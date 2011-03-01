-ABD, LİBYA'NIN MAL VARLIĞINI BLOKE ETTİ WASHINGTON (A.A) - 28.02.2011 - ABD, ülkesinde bulunan ve Libya'ya ait olan 30 milyar dolarlık varlığı, Libya lideri Muammer Kaddafi ve ailesinin erişimine karşı bloke ettiğini açıkladı. Terörizm ve mali istihbarattan sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı David Cohen, bu miktarın, bugüne kadar bloke edilmiş en büyük varlık olduğunu söyledi. -CARNEY: KADDAFİ İÇİN SÜRGÜN DE SEÇENEKLERDEN BİRİ- Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Libya lideri Muammer Kaddafi için "sürgüne gönderilmenin de seçeneklerden biri olduğunu" söyledi. Reuters'ın haberine göre, Carney, gazetecilerle sohbet toplantısında, Kaddafi'nin, Beyaz Saray'ın sürgüne gönderilmesine olanak sağlamaya yardım edip etmeyeceğine yönelik bir soru üzerine, "Sürgün de tabii ki seçeneklerden biri" dedi. Ancak, ABD'nin bu konuyla ilgili yardım edip etmeyeceği konusunu tartışamayacağını belirten Carney, ABD ve müttefiklerinin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturup oluşturmamayı görüştüklerini kaydetti ve Libya'ya yönelik hala her seçeneğin masada olduğunu tekrarladı. Libya'daki muhalif gruplarla iletişim halinde olduklarını ifade eden Carney, "Libya'da halkın isteklerini karşılayan ve haklarına saygı gösteren bir yönetimin gelmesi için çalışanlara aktif olarak ulaşıyoruz" dedi. -RICE: ASKERİ SEÇENEKLER KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, Libya konusunda "askeri seçenekleri" NATO'daki müttefikleriyle ve diğer partnerleriyle görüştüklerini söyledi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, sivillere karşı askeri güç kullanmadıkları iddialarını "hastalıklı hayal ürünü" olarak nitelendiren Rice, ABD'nin "Libya'daki muhalif gruplara elini uzattığını", bu ülkede çeşitli muhalif gruplar olduğunu, bunlar daha organize bir hale gelmeden kendilerine askeri yardımdan söz etmenin erken olacağını kaydetti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Rice, Kaddafi'nin "Askeri uçaklar sivilleri değil sadece cephanelikleri bombaladı" sözleriyle ilgili olarak "Bu, yönetme konusunda becerikli olmadığını ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" dedi. -KADDAFİ: ASKERİ TESİSLER BOMBALANDI Libya lideri Muammer Kaddafi, askeri uçakların sivil protestocuları bombalamadığını, sadece askeri tesisleri vurduğunu söyleyerek, BM heyetini ülkesine davet etti. Amerikan ABC televizyon kanalının haberine göre Kaddafi, bu kanaldan Christiane Amanpour'un da katıldığı söyleşide, askeri uçakların vurdukları noktaların cephanelikler olduğunu kaydetti. Kaddafi, "delil toplama, araştırma turu için bir BM heyetinin ülkesine gelmesini" istedi.