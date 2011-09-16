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Dünya

ABD Libyalı bilimadamlarını engelliyor WASHINGTON (A.A)

16 Eylül 2011 06:26

-ABD Libyalı bilimadamlarını engelliyor WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - ABD'nin, Libyalı bilimadamlarının, terörist örgütler ve Amerika'nın düşmanı olduğu düşünülen ülkeler için çalışmasını öngören  bir programı yeniden hayata geçirmek üzere çalıştığı bildirildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin yeni Libya hükümetinden (Ulusal Geçiş Konseyi), firari Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kitle imha silahları programı için çalışan, kimya, biyoloji ve nükleer alanlarda uzman yüzlerce bilimadamıyla yeniden bağlantı kurmak için izin istediğini söyledi. Yetkili, Obama yönetiminin talebine Libya'nın yeni liderlerinin henüz yanıt vermediğini de vurguladı.

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