-ABD, Libya'daki stok imha silahlarından kaygılı TRABLUS (A.A) - 15.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yardımcısı Jeffrey Feltman, ''Libya'nın stok halinde saklı kitle imha silahlarının kaygı kaynağı olduğunu'' söyledi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık yönetiminin devrilmesinden sonra Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileriyle dün temasta bulunan Amerikalı yetkili Feltman, bilhassa 1. Dünya Savaşı'nda çok kullanılan korkunç "hardal gazı" (İperit) stoklarının Libya'da bulunduğunun bilindiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, bir hafta önceki açıklamasında BM müfettişlerinin "şartlar izin verdiğinde" Libya'ya dönerek Kaddafi'nin zehirli gaz stoklarının imha edilmesi işini yönetmeye devam edeceklerini söyledi. Ahmet Üzümcü, bazı kaynaklardan kendilerine gelen haberlere göre imha işleminin ardından geriye kalan kimyasal silahların güvenli yerlerde tutulduğunu bildirdi. Kaddafi, 7 yıl önce (2004) kitle imha silahlarının yok edilmesi anlaşmasını onaylamıştı. BM kurumunun müfettişleri, Şubat ayına kadar Libya'da kimyasal silahların imha işlemini denetliyordu. Ancak müfettişler Kaddafi karşıtı muhalif hareketin yoğunlaşmasının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.