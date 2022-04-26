ABD'li Youtuber'ın izlenme uğruna kendi uçağını düşürdüğü ortaya çıktı

ABD Federal Havacılık Bürosu, Youtube Trevor Jacob’ın izlenme sayısını artırmak için kendi uçağını düşürdüğünü tespit etti. Jacob’ın pilotluk lisansı elinden alındı.

The Guardian’da yer alan habere göre, 24 Kasım 2021’de California Los Padres ulusal ormanı üzerinde küçük tek motorlu uçağıyla uçtuğu bir video çeken Trevor Jacob, kokpitte sorunlar yaşadığı anları çekmişti. Jacob videoda “Dağların üstündeyim ve motorum gitti” demiş daha sonra bir selfie çubuğuyla kendini çekmeye devam ederek paraşütle uçaktan atlamıştı.

Jacob, tüm süreci videoya çekerek Youtube’da “Kendi uçağımı düşürdüm” başlığıyla paylaşmıştı. Video, 2.2 milyon izlenmişti.

ABD Federal Havacılık Bürosu, kazayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Jacob’ın izlenme uğruna kendi uçağını düşürdüğü tespit edildi. Jacob’ın pilotluk lisansı elinden alındı.