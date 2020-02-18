ABD'li yolcular, karantinadaki gemiden tahliye edildi

Japonya açıklarındaki Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan ABD’li 300’den fazla yolcu tahliye edildi. Bu yolcular iki haftadır gemide karantina altındaydı. Tahliye edilen ABD'lilerden 14’ünde Koronavirüs tespit edildi. Bu kişiler kendilerini ABD’ye taşıyan uçakta da diğer yolculardan tecrit edildi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Çin dışında bilinen vakaların neredeyse yarısı Diamond Princess gemisinde görüldü. 3 Şubat’tan bu yana Japonya açıklarında karantina uygulanan gemide 400’e yakın kişide Koronavirüs çıktı.

ABD, yolcularını tahliye eden ilk ülke oldu. Gece boyunca iki uçakla tahliye edilen yolcular Teksas ve California eyaletlerine getirildi. Yolcular iki hafta boyunca karantina altında tutulacak.