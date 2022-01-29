ABD'li yetkililer: Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlere kan sevkiyatı yapmaya başladı

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ABD'li yetkililer, Rusya'nın asker yığınağı yaptığı Ukrayna sınırına kan sevkiyatı da yapmaya başladığını iddia etti.

Reuters'a konuşan 3 ABD'li yetkili, sınıra kan sevkiyatı yapılmasının Washington'ı daha da endişelendirdiğini çünkü bu durumun Rusya'nın artık "açıkça" Ukrayna'ya saldıracak kapasitede olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Reuters'ın yorum talebine geri dönüş yapmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamalarda “Ukrayna’yla savaş olmayacak” dedi.

Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki taleplerinin bu hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedildiğini açıklamıştı.