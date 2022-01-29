ABD'li yetkililer: Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlere kan sevkiyatı yapmaya başladı

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ABD'li yetkililer, Rusya'nın asker yığınağı yaptığı Ukrayna sınırına kan sevkiyatı da yapmaya başladığını iddia etti.
Reuters'a konuşan 3 ABD'li yetkili, sınıra kan sevkiyatı yapılmasının Washington'ı daha da endişelendirdiğini çünkü bu durumun Rusya'nın artık "açıkça" Ukrayna'ya saldıracak kapasitede olduğunu gösterdiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Reuters'ın yorum talebine geri dönüş yapmadı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamalarda “Ukrayna’yla savaş olmayacak” dedi.
Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki taleplerinin bu hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedildiğini açıklamıştı.
Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.
Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.
Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.