ABD'li yetkililer: Rusya, Ukrayna'daki savaşı için Çin'den askeri ve ekonomik yardım istedi

T24 Dış Haberler

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş için Çin'den askeri ekipman ve destek istediği iddia edildi.

New York Times'ın aktardığına göre yetkili; Moskova'nın Pekin'den yaptırımlar altında ezilen ekonomisini ayakta tutmak için ekonomik destek de istediğini belirtti.

ABD'li yetkililer, ilgili istihbaratı nasıl topladıklarını gizli tutabilmek için Moskova'nın ne tür silahlar ve yardımlar istediğini detaylandırmadı. Kaynaklar, Çin'in talebe nasıl tepki verdiğiyle ilgili de bilgi paylaşmadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Yang Jiyeçi ile bir araya gelecek. Sullivan'ın Jiyeçi'yi Rusya'nın savaşına destek verilmemesi konusunda uyarması bekleniyor.

Biden yönetimi yetkililerinin de Çin'i caydırmak için potansiyel yaptırımlar hazırladığı belirtildi.