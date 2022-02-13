ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı "çarşamba günü işgal etmeyi planladığına" ilişkin raporu doğrulamadı

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Üst düzey ABD’li yetkililer, ABD istihbaratının Rusya’nın çarşamba günü Ukrayna’yı işgal etme planı olduğuna dair bilgi aldığını doğrulayamayacaklarını söyledi. Yetkililer, Rusya’nın planlarına dair bildiklerini paylaşarak “sürpriz saldırıları” önlemeye çalışacaklarını ekledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN’de Rusya’nın Ukrayna’yı “her an işgal edebileceğini” yinelediği açıklamasında şunları söyledi:

“Tam olarak günü tahmin edemeyiz ancak bu pencerede olduğumuzu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin (bir büyük askeri operasyonun) her an başlayabileceğini bir süredir belirtiyorduk. Bu bu haftadan, Olimpiyatlar’ın sonunu kapsıyor”

Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’yı “çarşamba günü işgal etmeyi planladığına” ilişkin raporlarla ilgili yorum yapmayı reddetti. Fox News’a konuşan Kirby “Bu raporları doğrulayacak konumda değilim.” dedi ve ekledi:

“Ancak yine de bu değerlendirmeler çeşitli kaynaklardan geliyor. Yalnızca istihbaratın içinden değil. Ukrayna sınırında 100 binden fazla asker bulunmaya devam ediyor.”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Sullivan, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın günler içinde Ukrayna'nın işgaline başlayabileceğini ifade etti. ABD istihbaratı, başkent Kiev'e de büyük bir saldırı yapılabileceğine inanıyor.