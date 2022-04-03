ABD'li yetkililer: Putin Ukrayna'da hedefi değiştirerek, mayıs başında zafer ilan etmeyi planlıyor

ABD’nin son istihbarat değerlendirmesini bilen birkaç ABD’li yetkili, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini söyledi. Yetkililer, Rusya’nın Donbas ve Ukrayna’nın doğusundaki diğer bölgeleri ele geçirme hedefine mayıs ayı başına ulaşmayı hedeflediğin söyledi.

CNN’de yer alan habere göre, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta bir aydan uzun süre geçerken, Batı istihbarat servisleri, Rusya’nın Ukrayna’daki stratejisinin bu sürede değiştiğini belirtiyor.

Bir ABD’li yetkili, Putin’in 9 Mayıs’ta, Rusya’nın “Zafer Günü’nde” Ukrayna’daki savaşın başarılı sonuçlandığını duyurmayı planladığını söyledi.

Bir Avrupalı savunma yetkilisi “Putin, savaş ya da barış görüşmelerinin durumu fark etmeksizin 9 Mayıs’ta zafer geçidi yapabilir. Öte yandan hangi asker ve araçlarla zafer geçidi?” Dedi.