ABD'li yetkililer: Alınan istihbarat, Rusya'nın asker çekme açıklamasının 'üçkağıt' olduğunu gösteriyor

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ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınır yakınlarından kısmi asker çekme kararının "üçkağıt" olduğuna ve hedefinin Washington ile diğer Batılı güçleri "kandırmak" olduğuna dair istihbarat aldıklarını belirtti.

Rusya bu hafta başında Ukrayna sınırı yakınlarından askerlerinin bir bölümünü üslerine geri çekeceğini açıklamış, Moskova çekilmeyle ilgili videolar yayınlamıştı. ABD'li yetkililer ise şimdi bunun bir "kampanya" olduğuna ve amacının "Rusya'nın asıl niyetini maskelemek olduğuna" inanıyor.

The Washington Post'a konuşan dört istihbarat yetkilisi, Rusya'nın sınır yakınlarına daha fazla asker gönderdiğini ifade ederken, Rus askerinin Belarus'un Ukrayna sınırının yakınlarında yaptığı tatbikatın da kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Kremlin ve Minsk, tatbikatlar pazar günü bitince tüm Rus askerlerinin ülkeden çıkacağını söylemişti.

Kaynaklardan biri, Washington'un Rusya'nın asker çekme iddialarının bir kandırmaca kampanyası için yapılmış sahte bir açıklama olabileceğine dair istihbarat aldığını belirtti. İki ABD'li ve bir Avrupalı kaynak, birbirinden habersiz olarak bu iddiayı doğruladı.

Batı başkentleri, açıklamanın yapılmasından bu yana çekilmeye dair bir işaret görmediklerini belirtiyordu.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin halen "çok yüksek" olduğunu söyledi.