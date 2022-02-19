ABD'li yetkili: Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus askerlerin yüzde 40'ı saldırı pozisyonunda

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ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna sınırındaki Rus askerlerden yüzde 40'ının artık saldırı pozisyonunda olduğunu ve Moskova'nın bir "istikrarsızlaştırma kampanyası" başlattığını belirtti.

AFP'nin aktardığına göre anonim kalmak istediğini belirterek gazetecilere açıklamalarda bulunan yetkili, çarşamba gününden bu yana yığınak bölgelerinde ciddi bir hareketlilik gördüklerini belirtti. ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına 150 bin asker konuşlandırdığını belirtiyor.

Kaynak, "Bu askerlerin yüzde 40 ile yüzde 50'si saldırı pozisyonunda. Son 48 saatte taktik toplanma sahasına kuruldular" dedi. AFP, taktik toplanma sahalarının sınırın yakınında olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın 125 müfreze konuşlandırdığını belirtti. Kaynak, normal zamanlarda Moskova'nın bölgede 60 müfreze, şubat ayı başnda ise 80 tane bulundurduğunu belirtti.