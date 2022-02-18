ABD'li yetkili: Rusya'nın Ukrayna çevresindeki asker sayısı 190 bine çıktı

ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) temsilcisi Michael Carpenter, Rusya’nın Ukrayna çevresinde 190 bine kadar askeri bulunduğunu iddia etti.

ABD’nin OSCE Temsilcisi, yaptığı açıklamada “Rusya’nın şu an Ukrayna çevresinde 169 bin ile 190 bin arasında personel bulundurduğunu hesaplıyoruz. Bu sayı 30 Ocak’ta 100 bindi” dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Carpenter'ın Ukrayna sınırı ve Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerdeki Rus askeri sayısını aktardığı tahmin ediliyor.

Carpenter, “Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en belirgin askeri hareketlilik” dedi.

Rusya, Ukrayna sınırındaki bazı askerlerin tatbikatlarını tamamlayıp üslerine döndüğünü açıklasa da Batı ülkeleri, geri çekilmeye ilişkin işaret olmadığını belirtiyor.