ABD'li yetkili: Rusya ile ocak başı gibi masaya oturulabilir

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Batı, Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanmakla suçlarken ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin haftalar içinde başlayabileceği belirtildi.

AFP'ye konuşan bir ABD yetkilisi, "ABD, Rusya'yla ocak başı itibariyle temas kurabilir" dedi. Yetkili, bu görüşmelerin hem ikili hem de farklı kanallar aracılığıyla olabileceğini belirtti.

Yetkili, "Rusya'nın gündeme yetirdiği bazı konuları masaya yatırabileceğimize inanıyoruz. Bazılarını ise asla kabul etmeyeceğimizi kendileri de biliyor" dedi.

"Diyalogun temelinde mütekabiliyet olmalı" diyen yetkili, ABD'nin görüşmelerde kendi endişelerini de gündeme getireceğini belirtti.

Moskova NATO'nun eski Sovyet coğrafyasındaki etkisini sınırlandırmak için taleplerini içeren bir liste yayımlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu "güvenlik" anlaşması taslağının taraflarla 2022 başlarında müzakere edilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.