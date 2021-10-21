T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley: Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olacak

Bankanın tahminine göre Musk'a trilyoner olma kapısını SpaceX aralayacak

21 Ekim 2021 16:05

Morgan Stanley, Tesla ve SpaceX'in milyarder Elon Musk'ı 'dünyanın ilk trilyoneri yapacağı' tahmininde bulundu.

Finans hizmetleri devi Morgan Stanley, Tesla ve SpaceX projelerinin hızla büyümesiyle birlikte Elon Musk'ın yakında 'dünyanın ilk trilyoneri' olabileceğini iddia etti. Morgan Stanley'e göre, elektrikli araç üreticisi Tesla, benzeri görülmemiş bir popülerlik kazanmış olsa da Musk'a trilyoner statüsünü SpaceX kazandıracak.
Havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in başarısı, NASA'nın da ortak olduğu projelerle ilişkili.
 
Sputnik'in haberine göre, şirketin Mars'ı kolonileştirme projesi hala devam ediyor, şirket, veri toplamak üzere keşif araçları göndermeyi sürdürüyor.

1 milyon insanı Mars'a göndermeyi hedefliyor

elonmuskspaceteslamorganstanleytrilyonzenginmilyardolar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24