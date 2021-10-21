ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley: Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olacak

SpaceX, ayrıca Mars kumunun inşaat malzemesi olarak kullanılabilecek kadar sağlam olup olmadığını araştırıyor. Ancak Mars'a ayak basma planı SpaceX'in tek projesi değil. Bloomberg'in aktardığına göre Morgan Stanley analisti Adam Jonas, şirketin roketler, fırlatma araçları ve destekleyici altyapı açısından neyin mümkün olduğuna ya da mümkün olan zaman çerçevesine ilişkin her türlü ön yargıya meydan okuduğunu belirtti.

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