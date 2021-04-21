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Dünya

ABD'li ve Brezilyalı ünlülerden Biden'a çağrı: Çevre konusunda Bolsonaro'yla anlaşma yapmayın

21 Nisan 2021 15:07

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonlar'ın ormansızlaştırılması hızlanırken çok sayıda ABD'li ve Brezilyalı ünlü, ABD Başkanı Joe Biden'a, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla herhangi bir çevre anlaşması imzalamaması için çağrı yaptı. 

Aralarında Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Gilberto Gil ve Caetano Veloso gibi ünlülerin bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak çevrecilikten uzak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla anlaşma imzalamamasını istedi. Ünlüler, bu anlaşmanın çevreyi yok etmeyi destekleyen hükûmeti meşrulaştıracağını söyledi. 

Mektupta, "Büyüyen bir koalisyon olarak sizin yönetiminizi Brezilya'yla ormansızlaştırma azalana, insan haklarına saygı duyulana, sivil toplumun anlamlı katılımı sağlanana kadar anlaşma yapmamaya çağırıyoruz. Bolsonaro'yla anlaşma çözüm olmaz" ifadeleri yer aldı. 

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, çevre koruma yasalarını zayıflatmış, yağmur ormanlarında ekonomik kalkınmayı öne çıkarmıştı. Geçen yıl Amazon Yağmur Ormanları'nda tahribat son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 

 

ABD ve Brezilya, şubat ayından bu yana Amazon'daki ormansızlaştırmanın önüne geçmek için iş birliği yapma ihtimali üzerinde duruyordu. Anlaşma yapılması durumunda, Brezilya bölgeyi korumak için maddi yardım alabilir. 

 
 

 

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