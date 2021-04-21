ABD'li ve Brezilyalı ünlülerden Biden'a çağrı: Çevre konusunda Bolsonaro'yla anlaşma yapmayın

Aralarında Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Gilberto Gil ve Caetano Veloso gibi ünlülerin bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak çevrecilikten uzak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla anlaşma imzalamamasını istedi. Ünlüler, bu anlaşmanın çevreyi yok etmeyi destekleyen hükûmeti meşrulaştıracağını söyledi.

Mektupta, "Büyüyen bir koalisyon olarak sizin yönetiminizi Brezilya'yla ormansızlaştırma azalana, insan haklarına saygı duyulana, sivil toplumun anlamlı katılımı sağlanana kadar anlaşma yapmamaya çağırıyoruz. Bolsonaro'yla anlaşma çözüm olmaz" ifadeleri yer aldı.