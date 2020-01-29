ABD'li senatörlerden 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki: İsrail'in Batı Şeria'yı tamamıyla ilhak etmesinin önünü açıyor

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Aralarında başkan aday adayları Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar'ın da bulunduğu bir grup Demokrat senatör, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu barış planına karşı çıktı. Senatörler planın İsrail'in demokratik ve Yahudi bir ülke olarak duruşunu tehlikeye atacağını ve "İsrail seçimlerine müdahaleye dair rahatsız edici soruları akla getirdiğini" ifade eden bir mektup yayımladı.

Demokrat senatörler planın bu tarihte sunulmasının İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak seçimleri etkilemek için bir çaba olarak yorumladıklarını yazdı. Senatörler, tarihin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rüşvet suçlamaları sebebiyle hakim karşısına çıkmasına kısa süre kala açıklandığına da dikkati çekti.

Planın tek taraflı olduğu görüşünü savunan senatörler, 'Yüzyılın Anlaşması'nın Batı Şeria'nın "İsrail tarafından tamamıyla ilhak edilmesinin önünü açtığını" ifade etti.

Mektupta Batı Şeria'nın ilhak edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olacağı ve ABD dış politikasını baltalayacağı belirtildi.