ABD'li senatörlerden Pompeo'ya 'Türkiye'ye yaptırım' mektubu: "S-400'ler F-16'lar için aktive edildi mi?"

ABD'li senatörler Demokrat Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi James Lankford, bir kez daha Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle CAATSA yaptırımları uygulanmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle yazdıkları mektuplarla sık sık gündeme gelen Van Hollen ve Lankford, 7 Ekim 2020 tarihli mektuplarında bir kez daha yasalar gereği Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de yapılan Eunomia tatbikatından dönen ABD yapımı F-16'ları tespit etmek Türkiye'nin S-400'lerin radarlarını aktif hale getirdiğine ilişkin kamuya açık bilgiler olduğunu söyleyen senatörler, Türkiye'nin Sinop'ta hava savunma sistemlerini test edebileceğine dair bilgiler olduğunu da gündeme getirdi.

Eunomia tatbikatları Ağustos aylarında gerçekleşmişti. Tatbikatlarda Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 8 F-16 kullanıldığı belirtilmişti.

Öte yandan Türkiye, bu hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı. Reuters dün de,"Cuma günü Türkiye'nin Karadeniz kıyısında TSK'nin S-400 denemesi yapması beklenen bölgede gökyüzüne bir füze fırlatıldı" haberini geçti.

"S-400'ler F-16'lar için aktive edildi mi?"

Senatörler, Pompeo'ya yazdıkları mektupta Washington'un Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulamamasının ve Savunma Bakanlığı'nın ülkeyi F-35 üretim sürecinden çıkarmakta "yavaş kalmasının", "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı yüreklendirdiğini" yazdı.

Van Hollen ve Lankford, yaşananların Rusya'nın ABD yapımı F-16'lar hakkında hassas bilgiye erişmesine yol açabileceğini ifade ederek, mektuplarının sonunda şu iki soruyu sordu:

- Türkiye, Eunomia tatbikatından dönen F-16 savaş uçaklarını tespit edebilmek için S-400'leri aktive etti mi?

- Türkiye, NATO'nun askeri taktik veri bağlantısı ağı Link 16'yı S-400 sistemine entegre etti mi? Ettiyse bu Rusya'nın NATO müttefikleri hakkında bilgi toplamasına yol açar mı?