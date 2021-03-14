ABD'li senatörlerden Dışişleri Bakanlığı'na mektup: İsrail'in Filistinlilere Koronavirüs aşısı ulaştırma süreci için harekete geçin

ABD'de Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın da aralarında bulunduğu Demokrat Partili Senatörler, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a yazdıkları bir mektupla İsrail'e işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere Koronavirüs aşısı yapılması sürecini hızlandırması konusunda harekete geçmesi için çağrı yaptı.

ABD'de hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nden Demokrat Kongre üyeleri, Biden yönetimine iki ayrı mektupla çağrı yaparak işgal altındaki topraklarda Filistinlilere aşı ulaştırılmasını hızlandırmak için İsrail'i harekete geçirme çağrısı yaptı. Biden yönetiminin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için finansmanı sürdürmesi de talep edildi.

Temsilciler Meclisi'nin Rashida Tlaib, Mark Pocan gibi isimlerin de yer aldığı 12 imzalı mektubunda, Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Şeria'da İsrail güçlerinin tahrip ettiği Filistinlilerin evleriyle ilgili harekete geçmesi istendi. Mektupta "Biden yönetiminin mesajı açık olmalı: İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimleri dahil olmak üzere, her türlü yerleşimci sömürgecilik uluslararası hukuk altında yasa dışıdır ve tolere edilemez." ifadeleri yer aldı.

Senatörlerden Filistinlilerin Koronavirüs aşısına erişimini hızlandırma çağrısı

Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın da dahil olduğu Senato'nun mektubunda ise İsrail'in işgal ettiği bölgelerde yaşayan Filistinlilerin Koronavirüs aşısına erişim sıkıntıları vurgulandı.

İsrail'in şu ana kadar Filistinlilere birkaç bin doz aşı gönderdiği ancak bu miktarın yetersiz olduğunu belirten mektupta "Uluslararası hukuk çerçevesindeki işgalci güç olarak İsrail'in hukuki olarak kontrolündeki her insanın sağlığı ve iyi durumunu sağlama zorunluluğu vardır" ifadeleri yer aldı.

Dünyada Koronavirüs aşılama programının en hızlı ilerlediği ülke olan İsrail, Oslo Anlaşmaları kapsamında Filistin yönetiminin işgal altındaki bölgelerde sağlık hizmetlerinden sorumlu olduğunu savunuyor. Mektupta bu savunmayı da değerlendiren senatörler şunları yazdı:

"Oslo Anlaşlması, İsrail'in 4. Cenevre Sözleşmesi altındaki sorumluluklarının yerine geçmiyor"

İsrail son olarak çalışma izni olan Filistinliler için 120 bin doz Koronavirüs aşısı ayrıldığını açıklamıştı.