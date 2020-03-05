ABD'li senatörden NATO'ya: Türkiye'ye Suriye'de hava ve istihbarat desteği sağlayın

T24 Dış haberler

Florida Senatörü ve eski Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı Marco Rubio, NATO'ya Suriye'de Türkiye'ye hava desteği sağlaması için çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "Suriye'deki durumun daha da tehlikeli hale geldiğini söyleyen" Rubio, NATO'nun Türkiye'ye hava desteğinin yanı sıra istihbarat sağlaması gerektiğini de ifade etti.

Rubio, NATO'ya Suriye'deki sığınmacılara yardım eden sivil toplum örgütlerine finansal destek sağlaması için de çağrıda bulundu.

Moskova'ya da seslenen Rubio, "Rusya, Esad'ın Türkiye'nin gözlem noktalarını çevreleyen kuvvetlerini geri çekmesini sağlamalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye ordusunun saldırısı sonucu İdlib'de 34 şehit verdiği gün de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye'nin kuzeybatısında uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için çağrıda bulunmuştu.