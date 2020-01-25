ABD'li rapçi Grammy performansından günler önce gözaltına alındı

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ABD'li rapçi YG, Grammy ödül törenindeki performansından günler önce hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

Los Angeles Bölge Şerifliği'nden yapılan açıklamada 24 Ocak Cuma günü YG'nin evine arama izniyle gidildiği belirtildi.

29 yaşındaki rapçi aynı gün akşam saatlerinde 250 bin dolarlık kefalet ücreti ödenince serbest bırakıldı.

YG'nin yarın yapılacak Grammy Ödül töreninde (26 Ocak 2020) John Legend ve Meek Mill ile sahneye çıkması planlanıyordu.

Bir başka rapçi olan The Game, "YG'nin Grammy'lerde sahneye çıkacağı hafta sonu tutuklanması ne kadar komik. #LosAngelesPolisiBuradakiEnBüyükÇete" değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek adı Keenon Jackson olan YG, “Go Loko” ve “Toot it and Boot it” gibi parçalarla ünlenmişti.