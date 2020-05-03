ABD'li milyarderler Koronavirüs sürecinde 283 milyar dolar kazandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) 19 salgını pek çok büyük şirketi derinden sarssa da ortaya çıkan son verilere göre milyarderlere yaramış görünüyor. 1 Ocak ve 10 Nisan 2020 tarihleri arasında Jeff Bezos, Elon Musk, MacKenzie Bezos, Eric Yuan, Steve Ballmer, John Albert Sobrato, Joshua Harris ve Rocco Commisso’ın her biri 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Institute for Policy Studies’in yaptığı araştırma sonucunda, ABD’li milyarderlerin yeni tip Koronavirüs pandemisi sırasında servetlerine toplamda 282 milyar dolar kattıkları gözlemlendi.

Salgın durumu yetersiz olanları etkiledi

"18 Mart ve 10 Nisan 2020 arasında, işsizlik oranı yüzde 15’e doğru giderken 22 milyondan fazla insan işini kaybetti. Aynı üç hafta içinde ABD’li milyarderlerin serveti neredeyse yüzde 10 artarak 282 milyar dolarlık ek kazanç elde etti" şeklinde açıklama yapan enstitü, salgının aslında zengin olanları değil maddi durumu yetersiz olanları daha çok etkilediğini gözler önüne serdi.

Besoz, 31 Ocak'tan 12 Nisan'a kadar 25 milyar dolar kazandı

Webtekno'nun haberine göre; Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, 31 Ocak’tan bu yana 4 milyar dolarlık değerin üzerinde Amazon hissesi sattı. Çıkan vergilerin ardından 3,1 milyar dolar kazanan iş insanı, bu hisseleri bir diğer şirketi Blue Origin’i finanse etmek için sattığını söylese de satış faaliyetleri önceki yıllara göre çok daha yüksekti.



Bezos, 1 Ocak’tan 15 Nisan’a kadar elde ettiği net serveti ise 25 milyar dolar. Bu servet, 9,5 milyon nüfuslu bir ülke olan Honduras’ın 23,9 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası’ndan daha büyük.

Toplamda 2 milyon Amazon hissesi satan Bezos’un hâlâ Amazon’da 55,55 milyon hissesi bulunuyor. Forbes, şu anda Bezos’un net değerini 126,9 milyar dolar olarak görüyor. Bu servet, Bezos’dan sonra en zengin 2. isim olan Bill Gates’in servetinden 14,5 milyar dolar daha fazla.