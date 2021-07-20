11 dakikalık tarihi uçuş; Jeff Bezos ve beraberindeki 3 kişi uzaydan döndü

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı. Yaklaşık 11 dakika süren yolculuğun ardından Bezos ve beraberindekiler dünyaya iniş yaptı.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik etti.

Seyahatle birlikte Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi oldu.

Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan araç, neredeyse 110 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.

İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.