ABD'li Kongre üyesinden "Taliban'ın havalimanında Amerikan vatandaşlarını esir tuttuğu" iddiası

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu ve Washington yönetimi Taliban'ı tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürdü.

McCaul, katıldığı Fox News yayınında Afganistan'dan hala tahliye edilemeyen Amerikan vatandaşlarının durumuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşları ve ABD ile iş birliği yapan Afganları taşıyan 6 Amerikan uçağı olduğunu kaydeden McCaul, bu uçakların iki-üç gündür ABD Dışişleri Bakanlığından onay almalarına rağmen kalkamadığını ileri sürdü.

"ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar..."

McCaul, "Durum bir esir tutmaya dönüyor. ABD, Taliban'ı tamamen tanıyana kadar Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına izin vermeyecekler" dedi.

McCaul, ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığının aksine Afganistan'da sadece 100-200 değil çok daha fazla Amerikan vatandaşının kaldığını sözlerine ekledi.