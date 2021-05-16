ABD'li Kongre üyesi Omar'dan, Biden yönetimine tepki: İsrail'in katliamının desteklenmesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı

ABD'de Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin çatışmasına ateşkes çağrısında bulunmayan tek ülke olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak "ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlaksızca" yazdı.

ABD'de Demokrat Parti'nin sol kanadından Joe Biden yönetiminin İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini kınamamasına tepki büyürken Kongre üyesi Ilhan Omar, Twitter'da ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrısı yapmayan tek ülke olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Omar, fotoğrafın üstüne şunları yazdı:

"ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlaksızca. ABD'nin aktif bir şekilde ateşkesi engellediği ve sivillerin katledilmesine izin verdiği başka bir zaman bilmiyorum"