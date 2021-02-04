ABD'li Kongre üyeleri, Hong Konglu protestocuları Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

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ABD Kongre üyeleri, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı hareketi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Kongre üyeleri, protestocuların Pekin'in baskısı karşısında verdiği mücadelenin tüm dünya için ilham olduğunu söylemişti.

Nobel Komitesi'ne gönderilen mektupta iki partiden isimlerin de bulunduğu 9 ABD Kongre üyesi, 12 Temmuz 2019'da neredeyse 2 milyon kişinin eylemlere katıldığını yazdı. Mektupta bunun tarihin en kalabalık protestolarından biri olduğuna dikkat çekildi.

"Bu ödül, onların cesaret ve kararlılığını ödüllendirir" denilen mektupta, "Nobel Komitesi'nin Çin'de barış ve insan hakları mücadelesi verenlere dikkat çekeceğini umuyoruz. Biz, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı hareketin bu sene ödüllendirilmeyi hakkettiğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kongre üyeleri, gelecek aylarda "sadece siyasi görüşlerinden söz ettikleri için" daha fazla protestocunun tutuklanacağını ifade etti.