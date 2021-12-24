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Dünya

ABD'li hava yolları, Noel Arifesi'nde Omicron sebebiyle 200'den fazla uçuşu iptal etti

24 Aralık 2021 08:09

T24 Dış Haberler

ABD'nin önde gelen hava yolu şirketleri United Airlines ve Delta Air Lines, Covid-19'un uçuş ekipleri ve diğer çalışanları üzerindeki etkileri nedeniyle Noel Arifesi'ndeki 200'den fazla uçuşlarını iptal ettiklerini ifade etti.

United cuma günü için planlanan 120 uçuşunu iptal ederken, Atlanta merkezli Delta da yaklaşık 90 uçuşunu iptal etti.

United'dan yapılan açıklamada, "Bu hafta ülke genelinde Omicron vakalarında yaşanan artışın uçuş ekiplerimize ve operasyonlarımızı yürütenlere direkt etkisi oldu. Sonuç olarak maalesef bazı uçuşlarımız iptal edildi. Etkilenen yolcuları havalimanına gelmeden önce bilgilendiriyoruz" denildi.

Delta da uçuşları iptal etmeden önce ellerindeki tüm alternatif seçenekleri denediklerini ifade etti. Atlanta merkezli hava yolu da iptal gerekçesi olarak Omicron'un yanı sıra bazı bölgelerdeki hava şartlarını gösterdi. 

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