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ABD'li gezginin dünyayı dolaştığı bisikleti Antalya'da çalındı

"Maddi değerinden daha çok hatıralarım o bisikletteydi"

12 Mart 2022 21:51

Antalya'da 10 yıldır yerleşik yaşayan ABD'li Bryan Keith'in (52) dünyayı dolaştığı bisikleti, evinin bodrum katından çalındı. "Maddi değerinden daha çok hatıralarım o bisikletteydi" diyen Keith, bisikletinin bulunmasını istedi.

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