ABD'li diplomat, arabuluculuk girişimi için İsrail'de

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın taraflarla gerilimi düşürme görüşmeleri yapmak için görevlendirdiği Büyükeçli Hady Amr, İsrail'e vardı.

Amr'in cuma akşamı İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na indiği belirtildi.

ABD'li diplomat, İsrailli, Filistinli ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle "sürdürülebilir bir sakinlik" sağlanması hedefiyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Pazar günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Gazze'deki durum için acil olarak toplanacak.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırıları sonucunda cumartesi günü 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Pazartesi gününden bu yana toplam 136 Filistinli ve 8 İsrailli hayatını kaybetti.